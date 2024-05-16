«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وتحذّر من 4 ظواهر جوية عنيفة

ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم على معظم الأنحاء، تأثرًا بموجة حارة تضرب البلاد وتستمر عدة أيام، حيث تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية، ويصاحبها تقلبات وظواهر جوية حادة.

حالة الطقس اليوم

ويُتوقع أن يسود اليوم وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

4 ظواهر جوية اليوم

وتتعرض البلاد لعدّة ظواهر الجوية اليوم على معظم الأنحاء، بدءا من الشبورة المائية التي لاحقت الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الصباح الباكر، مرورا ببعض الظواهر الأخرى، وهي:

- نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة، ليصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

- موجة حارة تضرب البلاد وتستمر أسبوعا، وتصل ذروة الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة اليوم، فتكون العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وتكون على جنوب سيناء 34، وعلى شمال الصعيد 35 وجنوبه 37 درجة مئوية.