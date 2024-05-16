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منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: نفاد مخزونات المواد الغذائية في جنوب غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:08 م | الخميس 16 مايو 2024
مارتن غريفيث

مارتن غريفيث

أكد مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، أنه لم يتبق تقريبا أي مخزونات من المواد الغذائية في جنوب غزة، وإدخال الوقود شبه مستحيل، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار المسؤول الأممي إلى أن العملية الإنسانية في غزة عالقة ولا يمكن التخطيط لها منذ الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، منوهًا إلى أن المجاعة في قطاع غزة خطر وشيك.

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