برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية كشفت للعالم جرائم الاحتلال في غزة

علّقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الـ 33 بالبحرين.

ووصفت «هناء أنيس رزق الله»، في تصريح لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ 33 بالبحرين، كاشفة للعالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

الشعب الفلسطيني

وأشادت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول العالم بالاتحاد لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني، وإنقاذ مستقبل الدولة الفلسطينية وإعطائهم حقهم المشروع في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

واستطردت أن موقف مصر الواضح منذ بدء الحرب في قطاع غزة، حيث تعتبر مصر ملف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خطًا أحمر لا يمكن القبول به.

المساعدات الإنسانية

وشددت عضو مجلس النواب على أن كلمة الرئيس السيسي تأتي تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن القمة تعكس استمرار التشاور بين القادة العرب، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها المنطقة العربية، فالقضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي في هذا الاجتماع، وستكون على قمة أولويات القادة العرب، خاصة فيما يتعلق بآليات دعم صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ومواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.