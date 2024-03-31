7 معلومات عن سرطان ساركوما.. مرض نادر أصيب به الإعلامي وسيم يوسف

نوع نادر وخبيث مع السرطان يعرف بـ سرطان ساركوما، أعلن الأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، إصابته به في مقطع فيديو شاركه مع المتابعين عبر صفحته على موقع فيسبوك بكلمات مؤثرة قال فيها: «اتصل بي الطبيب أثناء ترتيبي للسفر، وقال أريدك في المكتب، فذهبت إليه، فقال لي دكتور أنت عندك سرطان ساركوما الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات، وموتي صار مُحتمًا».

7 معلومات عن سرطان ساركوما

ويقول الدكتور محمود عبدالله، استشاري العظام، إنّ سرطان ساركوما العظام هو نوع من أنواع السرطان التي تبدأ في خلايا العظام، ويمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر، لكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين، وتتمثل المعلومات عن هذا المرض النادر بحسب استشاري العظام فيما يلي:

- لا يُعرف السبب الدقيق لساركوما العظام، لكن بعض العوامل قد تزيد من خطر الإصابة به، مثل: «التعرض للإشعاع، بعض العوامل الوراثية، بعض الحالات الطبية، مثل متلازمة روثموند- تومسون».

- تختلف أعراض ساركوما العظام اعتمادًا على نوع الورم وموقعه، وتشمل الأعراض الشائعة: «ألم في العظام، تورم أو انتفاخ في منطقة العظم، كسر في العظم دون سبب واضح، ضعف أو تعب في العضلات، فقدان الوزن، حمى».

- يعتمد علاج ساركوما العظام على نوع الورم ومرحلة تقدمه.

- يمكن أن يتضمن الجراحة لإزالة الورم، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي.

- يمكن أن يصيب سرطان ساركوما العظام أي عظم في الجسم، ولكنه أكثر شيوعًا في الأطراف والكاحلين.

وسيم يوسف:

موتي صار محتماً، أصبت بسرطان ساركوما أخطر أنواع السرطان وقد تمكن مني… pic.twitter.com/XXPQb6oKFw — سعود المقحم (@SAUDALmUQHIm) March 29, 2024

- هناك أكثر من 100 نوع من ساركوما العظام، ولكن أكثر الأنواع شيوعًا هي:

ساركوما العظمية: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من ساركوما العظام، يصيب عادةً الأطفال والمراهقين.

ساركوما إيوينغ: هذا النوع من ساركوما العظام يصيب الأطفال والمراهقين أيضًا.

ساركوما الخلايا المغزلية: هذا النوع من ساركوما العظام يصيب البالغين بشكل أكثر شيوعًا.

الساركوما الوعائية: هذا النوع من ساركوما العظام نادر الحدوث، يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر.

- يمكن أن تسبب ساركوما العظام العديد من المضاعفات تتمثل في «انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، ضرر دائم للأعصاب أو الأوعية الدموية، تغيرات في مظهر العظام، التأثير على النمو والتطور لدى الأطفال، مشاكل نفسية واجتماعية».

من هو وسيم يوسف؟

ووسيم يوسف هو داعية إسلامي أردني الأصل، إماراتي الجنسية والانتماء، ولد في 29 يونيو 1981 في مدينة إربد بالأردن، بدأ مسيرته الدعوية عام 2004، واشتهر ببرامجه التليفزيونية على القنوات الفضائية مثل قناة أبوظبي، حيث تميز بأسلوبه المباشر وخطابه السهل الممتنع، حتى خرج إلى المتابعين خلال الساعات الماضية يصف إصابته بأخبث أنواع السرطانات، مؤكدًا أنّه انضم إلى محاربي السرطان رسميا.