كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في قمة المنامة حملت رسائل مصر إلى العالم

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، إنّ كلمة الرئيس السيسي خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بالبحرين، كانت شديدة الإيجاز والتركيز، فهي تحمل كل رسائل مصر منذ بداية الحرب على غزة إلى الآن، حيث تضمنت تحذيرت من الاتساع الإقليمي ورفض التهجير القسري للمدنيين وتصفية القضية الفلسطينية.

كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية بالبحرين

وأضاف «القصاص»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّه رغم صعوبة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم ينجح هو وحكومته المتطرفة في تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وذكر رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، أنّ مصر منذ بداية الأزمة كانت صامدة وتتمسك بأصل القضية وهي إقامة الدولة الفلسطينية، بجانب تسليط الضوء على حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، والكارثة الإنسانية التي تحدث، مؤكدا: « المجتمع الدولي فشل في هذا الاختبار حتى الآن».