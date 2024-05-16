العراق: نتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاعتداءات الوحشية

قال الرئيس العراقى عبداللطيف رشيد، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطينى بشكل ممنهج ووحشى، بما يعد إبادة جماعية بكل المقاييس، مشدداً على موقف العراق الثابت حكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية، إذ أكد دعم دولته لصمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة، فضلاً عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطينى فى تحقيق طموحاته وتطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة بإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف «رشيد»، أمام القمة العربية، أمس، أن العراق يدعم كل تطور إيجابى يسهم فى وقف النزاع الداخل فى سوريا، ويجدد موقفه الداعم إلى الحفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها من كل ما ينزع الأمل والاستقرار مع توفير الحياة الحرة الكريمة للشعب السورى الشقيق.

وعما يجرى فى جمهورية السودان، دعا جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف جميع أعمال العنف واللجوء إلى الحوار للتوصل لحل حقيقى للأزمة، مؤكداً أن الأحداث الجارية الآن فى السودان ستؤدى إلى مزيد من التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيراً إلى دعمه لتحقيق الاستقرار السياسى فى السودان واستعادة مسار التحول المدنى عبر قيام الأطراف المدنية والعسكرية بترك الخلافات لتحقيق مصلحة الشعب السودانى الشقيق.

وأكد الرئيس العراقى دعمه الكامل للأشقاء فى ليبيا لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات العالمية، وكذا جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية.

وأشار إلى أن العراق يساند جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمل والاستقرار فى ليبيا وتحقيق مصالح وطنية بها، واعتماد الخيار السياسى والحوار البنّاء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء الليبيين وتقود إلى السلام والتقدم، وواصل: «يدعم العراق جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسى يحافظ على وحدة وسيادة اليمن الشقيق ويدعم أى خطوات لهذا الاتجاه لضمان حقوق الشعب اليمنى، وتحقيق تطلعاته فى الاستقرار والسلام والازدهار».