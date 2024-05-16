التحالف الوطني يقدم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة، لتقديم الدعم التعليمي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة للطلاب بمختلف المواد.

دور التحالف الوطني تجاه الطلاب

يأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني بأهمية دوره المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة، خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين التحالف، واستكمالا لدوره في محور بناء الإنسان، خاصة قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقوية استعداداتهم للامتحانات.

دعم التعليم والطلاب

وفي إطار دور التحالف الوطني المجتمعي في دعم التعليم والطلاب قامت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية بعمل مراجعة نهائية بالمجان في مادتي الرياضيات والجغرافيا للصف الثاني الثانوي بمجمل 200 طالب للمادتين، وقدم المراجعة كل من محمد مختار معلم الرياضيات، وكريم السيد معلم الجغرافيا.