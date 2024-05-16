كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

أيام قليلة تفصل بين حسم لقب الكونفدرالية لهذا العام، بلقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء الأحد المقبل، إذ يتطلع الفارس الأبيض لتعويض خسارته بمباراة الذهاب.

والمقرر أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب مشجعي القلعة البيضاء، لمؤازرة فريقهم، خاصة وأنه تأخر بهدف على أرض المنافس، بمباراة الذهاب، ليصبح لقاء العودة هو الفيصل في حسم النتيجة واللقب.

قناة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان

ومن المقرر أن تعرض قناة «بي إن سبورتس» المشفرة، مباراة العودة بين الزمالك، ونهضة بركان المغربي، للإعلان عن صاحب اللقب بالكونفدرالية.

تردد قناة beIN SPORTS «بي إن سبورتس»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

يذكر إن نادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تأخر في نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف وحيد للأبيض.

ويسعى نادي الزمالك، للحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد اللقب في عام 2019، على حساب النادي المغربي.