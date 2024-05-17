ما فضل قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. تبعد الشياطين وتحمي من الشرور

الفتاوى الدينية تشكل جزءًا أساسيًا من حياة المسلمين، حيث يسعون دائمًا لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعالهم اليومية، ومن بين الأقاويل التي يزعم البعض صحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو أن قراءة سورة الملك قبل النوم بدعة، وهو ما نفاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قراءة سورة الملك قبل النوم

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قراءة سورة الملك، خاصة قبل النوم، وهل ذلك يدخل في إطار البدع؟ أم أن له فضل معروف ورد عن النبي صلى الله عليه وسل، خلال رده على سؤال تلقاه أمين الفتوى من سيدة تقول: سمعت من أحد المشايخ أن قراءة سورة الملك قبل النوم تعتبر بدعة، ولا تجوز لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وأريد أن أعرف حكم قراءة سورة الملك قبل النوم.

هل قراءة سورة الملك قبل النوم بدعة؟

في رده، قال وسام خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية الناس: «المشكلة الكبيرة أن الإنسان الذي يتصدر للفتوى بدون علم ضل وأضل، ونسى قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)».

فضل سورة الملك

وأضاف أمين الفتوى: «من يدعي هذه الفتوى هو المبتدع، وعليه أن يتقي الله، فسورة الملك لها فضل عظيم وليست بدعة، وعلينا سؤال أهل الذكر والابتعاد عن الضالين».

الإفتاء توضح فضل سورة الملك قبل النوم

وكانت دار الإفتاء اكدت بأن قراءة سورة الملك قبل النوم تحمل العديد من الفضائل للمسلم، فضلا عن أنها تمنع عذاب القبر وتحمي المسلم من العذاب في الآخرة. كما أنها تُنجي من يداوم على قراءتها كل ليلة قبل النوم، وتأتي يوم القيامة لتجادل عن صاحبها وتدخله جنان النعيم، بالإضافة إلى أنها تبعد عن قارئها عذاب جهنم وتشفع له أمام الله تعالى يوم القيامة.

وأشارت إلى أن المداومة على قراءة هذه السورة، تكسب المسلم الكثير من الحسنات والثواب، حيث يُعتبر كل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، مما يجعل المسلم يحصل على قدر وافر من الثواب إذا واظب على قراءتها يوميًا قبل النوم.