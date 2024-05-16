جيبوتي: يجب اتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة الجماعية

قال الرئيس الجيبوتى، إسماعيل عمر جيلة، إنّ القمة العربية تنعقد فى توقيت دقيق تمر فيه المنطقة العربية بظروف استثنائية قاسية وتحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، الذى يُعرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر بعد إقدام الاحتلال على ممارسة أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

وأكد فى كلمته خلال أعمال القمة العربية فى دورتها العادية الـ33، أمس، جسامة المسئولية المُلقاة على عاتقنا حيال هذه المأساة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف عربى حازم إزاء حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى ضد أشقائنا فى غزة.

وشدد الرئيس الجيبوتى على ضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل ووقف التهجير القسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، مؤكداً ضرورة إعادة إحياء مسار عملية السلام على أساس حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية التى تؤيد قبول انضمام فلسطين كعضو كامل فى الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطينى الشقيق حقوقه المشروعة ويُقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.