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الكشف على 1161 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
10:48 م | الخميس 16 مايو 2024
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية، بقرية صلاح الدين بالتحرير، وجرى الكشف خلالها على 1161 مواطناً، بمشاركة 10 عيادات.

وأوضحت المديرية في بيان، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

قافلة طبية في البحيرة 

وتضمنت  أعمال القافلة الطبية ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة «الباطنة 239 - وعيادة الأطفال 198 - والجراحة 108 - والنساء 94 - وتنظيم الأسرة 33 - والعظام 192 - والأنف والأذن 127 - والقلب 75 - والأسنان 95».

وتواجد خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، مع وجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وشهدت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، مع صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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بقلم إحسان شعبان