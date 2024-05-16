خالد أبو بكر: كلمة الرئيس السيسي بقمة البحرين مباشرة ورسائلها مهمة

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بالكلمة القوية والواضحة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أمام القمة العربية في المنامة، مشددًا على أن هذه الكلمة أهم كلمة واضحة ومباشرة للرئيس منذ توليه الحكم حتى اليوم.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم، حملت رسائل مهمة وكبيرة، وأقوى كلمة صدرت عنه في أي محفل دولي شكلًا ومضمونًا، وكانت الصياغة بسيطة ومباشرة.

وتابع: «حسنًا فعلت الرئاسة المصرية من خلال هذه الرسائل المباشرة الواضحة والقصيرة، وكلمة الرئيس تضمنت عبارات قوية للعالم والمنطقة، وضد إسرائيل ونتنياهو نفسه، ومن أقوى الخطابات الرئاسية منذ 2014 حتى اليوم».