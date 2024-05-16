أكرم القصاص: القمة العربية تربط السلام بالأرض الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، إن القرارات الصادرة من القمة العربية، أجمعت بالتأكيد على رفض التصفية للقضية الفلسطينية والتهجير للمدنيين، وهناك اتهامات واضحة موجهة للمجتمع الدولي

رفض حرب الإبادة

وأشار «القصاص» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، إلى أن القمة العربية تربط السلام بالأرض والحقوق والدولة الفلسطينية، وهذه من أهم النقاط التي أكد عليها البيان الختامي للقمة، مع رفض حرب الإبادة والتصفية للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القمة اهتمت بالأوضاع في السودان وسوريا، والحقوق المائية لمصر والسودان والعراق وسوريا.

وأكد أن الاحتلال يقصف المنظمات الإغاثية التي تقدم المساعدة للمدنيين في غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل هي دولة احتلال ومسؤولة عن وصول الطعام والشراب والعلاج، ومستلزمات الحياة إلى القطاع.