يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية مستقلة محبة للتجديد واجتماعية مرحة، فضلا عن قدرته على التكيف مع الظروف المختلفة، وحبه لعمله وإتقانه للنكات الفكاهية، والفضول.

ومن مشاهير برج الجوزاء، الفنان محمد رمضان والفنان العالمي جوني ديب، والفنان كريم محمود عبد العزيز، وتقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء ألا تكرر نفس أفكارك وأبحث عن أفكار جديدة ومختلفة، تساعدك على التقدم والنجاح الذي تحلم به طوال الوقت، حتى تفخر بذاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك بأن تفهم شريك حياتك جيدا، قبل أن تحكم عليه، حتى لا تظلمه، ولتقوي علاقتك به، وتشعر معه بالونس والسعادة التي تبحث عنها.