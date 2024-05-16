حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا..احذر عدو خفي

برج الجوزاء يبدأ من 21 مايو إلى 20 يونيو وبسبب كونه برج هوائي فإنه مشهور بالتردد في اتخاذ القرارات والإقبال على حياة جديدة أو تغيير ما ويعرف أيضا بالمزاجية الشديدة، كما يعرف عنهم أنه منفتحين في تعاملاتهم مع الآخرين.

وفي السطور التالية نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء الخميس 16 مايو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كن حذرا في تصرفاتك وتعاملاتك فقد يكون هناك عدو خفي في مكان عملك اليوم لإلقاء اللوم عليك أمام رئيسك، ويمكنك رؤية كل الأدلة اليوم، وعليك إثبات جدارتك وليس الانفعال والعصبية، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

برج الجوزاء اليوم عاطفيا

لا تتسرع في الاعتراف بمشاعرك على الإطلاق للحبيب في الوقت الحالي فقد يساء فهمك، انتظر حتى يريدك الشخص الآخر أن تتحدث.

برج الجوزاء اليوم صحيا

احرص على اختيار ما تتناوله من أطعمة بعانية نظر لكي تحافظ على جهازك المناعي.