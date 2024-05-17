خريطة افتتاحات المساجد في 7 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف، 12 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالاً وتجديداً، و5 صيانة وتطوير، في 7 محافظات هي «أسيوط، والبحيرة، والمنيا، وقنا، ودمياط، والقليوبية، وبني سويف».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الدلاوات بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الرحمة بقرية ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود، ومسجد الرحمة بعزبة حبيب بقرية نديبة بمركز دمنهور، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد الحول بعزبة الحول بقرية صفانية بمركز العدوة، ومسجد الرحمن بعزبة مهني بمركز المنيا، ومسجد الرحمن بقرية بان العلم بمركز العدوة، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد الدرب الجديد بقرية بالدرب بمركز نجع حمادي.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد 77 بمدينة رأس البر، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد العسجي بقرية الملقة بمركز كفر الدوار، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد آل عويضة بقرية ماقوسة بمركز المنيا، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح المسجد الشرقي بقرية شلقان بمركز القناطر الخيرية، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الوحدة المحلية بمركز ببا.

افتتاح 973 مسجدًا في 16 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 973 مساجد منها 757 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 17 مايو 2024، 11 ألفًا و995 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و363 مليون جنيه.