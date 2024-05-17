رامي جمال بعد نجاح ألبوم «خليني أشوفك»: لسه المشوار كبير

أعرب المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن سعادته بنجاح ألبومه «خليني أشوفك».

وكتب رامي جمال كلمة شكر لجمهوره قال فيها: «الحمد لله النجاح الحقيقي بيبقى بسببكم ومنكم وعدت نفسي وعد ووعدتكم أن السنة دي بداية النجاح الحقيقي اللي حلمت بيه.. النجاح الحقيقي اللي مش هتنازل عنه، وبالعكس هيكبر لأن لسه المشوار كبير.. ومشوار الفن مش نجاح مرة لا نجاح كل مرة ويشكركم على كلامكم ودعمكم وبشكر كل الصناع اللي شاركوني من أول ما بدأت لحد النهاردة، وبشكر كل الشركات اللي اشتغلت معاها قبل كدة، ووعد كله ثقة في ربنا أن الخطوات اللي جايه أحلى.

وأضاف «جمال»: «واهم وأكبر وبشكر كل الصحفيين اللي كتبوا عن كل خطوة عملتها لحد النهاردة وبقول للجمهور الراقي العزيز هدفي إنكم كعيلتي تتبسطوا مني وبيا وبقولكم الصيف لسه في مفاجآت تاني مُهمة جدا».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

وحقق رامي جمال نجاحا كبيرا بألبوم «خليني أشوفك» الذي يضم 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»