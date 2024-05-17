بسمة وهبة تكشف فضيحة «أوبر» بالصوت والصورة.. عاجل

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقعها عبر منصة «انستجرام»، بعنوان «كشف فضيحة أوبر بالصوت والصورة».

بسمة وهبة: سائقوا أوبر يتحكمون في الركاب

قالت الإعلامية، إن السائقين في شركة «أوبر» أصبحوا يتحكمون في الركاب ويهجمون عليهم وعلى البنات ويسبونهم ويعتدون عليهم، لافتةً إلى أن مُعظم المشاكل التي تأتي من أوبر في الوقت الحالي هي قضايا اغتصاب وتعدي، وشركة أوبر لا تعطي رد فعل عن أي مشكلة تحدث».

وتحدثت عن صديقتها المذيعة فيفيان الفقي، التي طلبت «أوبر»، للذهاب إلى التجمع الأول، وفي طريقها إلى التجمع وجدت أن السائق لا يسير في الطريق المُحدد على الـ «GPS»، وتساءلت عن سبب تغييره للطريق وحدث مشادة بينها وبين السائق واعتدى عليها بالضرب وأنزلها من السيارة.

واتصلت الإعلامية بسمة وهبة، بالمذيعة فيفيان الفقي، هاتفيًا وأخبرتها بتفاصيل الواقعة الحادثة.