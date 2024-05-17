تكريم الموسيقار عمر خيرت في مهرجان الكويت.. 40 عاما من التألق

كرمت الكويت الموسيقار عمر خيرت عن مسيرته الفنية، خلال حفله الذي أقيم في «ليلة عمر» ورفع شعار كامل العدد.

وأعرب الموسيقار عمر خيرت خلال التكريم عن سعادته بتكريمه عن مشواره الفني بمناسبة مرور 40 عاما على مشواره في الموسيقى.

حفل عمر خيرت في قصر عابدين

كما يستعد الموسيقار عمر خيرت لتقديم حفل غنائي في قصر عابدين احتفالا بمرور 40 عاما على مسيرته الفنية وأعلن ذلك الحساب الرسمي عبر موقع «إنستجرام» قال: «بعد نفاد تذاكر حفل يوم 7 يونيو 2024 لاحتفال 40 سنة عمر خيرت، ليلة إضافية يوم السبت 8 يونيو والتذاكر متاحة للبيع».