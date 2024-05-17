باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»

روج الفنان باسم سمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لفيلم «اللعب مع العيال»، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر باسم سمرة البوستر الدعائي الذي يحمل صورته معلقا: «فيلم اللعب مع العيال.. قريباً في عيد الأضحى».

كما أعلن سمرة منذ قليل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن انتهاء تصوير الفيلم إذ نشر صورة تجمعه بالمخرج شريف عرفة معلقا: «النهاردة فركش اللعب مع العيال مع المخرج الكبير أستاذ شريف عرفه كل الحب والتقدير».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد إمام، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، أسماء جلال، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.