شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر، حالة من التراجع مقارنة بأسعارها أمس الخميس عند نهاية التعاملات المسائية، ومن ضمنها عيار 21 الذي يحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين نظراً لأنه العيار الأكثر شيوعاً وانتشاراً في مختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر وفقاً لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3571 جنيهاً، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية»، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 3577 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3125 جنيهاً، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية»، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 3130 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2679 جنيهاً، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية»، بعدما سجل في نهاية تعاملات أمس 2682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2083 جنيهاً، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25000 جنيهاً، «السعر لا يشكل أسعار الضريبة والمصنعية».