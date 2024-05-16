هبوط أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم.. كم سجل عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، انخفاضا كبيرا بلغت قيمته نحو 20 جنيها، بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته منذ بداية تعاملات اليوم، ليسجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3130 جنيها للبيع، و3110 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024 في أسواق الصاغة وفق آخر تحديث للشعبة العامة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3577 جنيه للبيع، 3554 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3130 جنيها للبيع، و3110 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2682 جنيه للبيع، و2665 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسعر الذهب عيار 14 اليوم سجل نحو 2086 جنيها للبيع، و2073 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر إلى 1788 جنيه للبيع، و1777 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25040 جنيه للبيع، و24880 جنيه للشراء.