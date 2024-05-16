سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5- 2024 في سوق الصاغة تحركا جديدا، ليسجل نحو 3150 جنيها للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة وفق آخر تحديث للشعبة.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بقيمة 3600 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 3150 جنيها للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 2700 جنيه للبيع، و2674 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم بقيمة 2100 جنيها للبيع، و2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر بقيمة 1800 جنيه للبيع، و1782.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 25200 جنيه للبيع، و24960 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر بقيمة 2384 دولارا للبيع، و2383 دولارا للشراء.