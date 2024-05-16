بعد التراجع المحلي والعالمي.. أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب، في نهاية تعاملات الخميس، انخفاضًا بنسبة 0.4% أو 9.4 دولار عند 2385.50 دولار للأوقية، عقب ارتفاعها خلال بداية التداولات عند 2402.70 دولار.

ارتفاع مؤشر الدولار

بينما شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% عند 104.47 نقطة، بعدما لامس 104.63 نقطة.

أسعار الذهب محليًا

وسجلت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، انخفاضًا ملحوظًا بلغت، ليسجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3130 جنيهًا للبيع، و3110 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3577 جنيهًا للبيع، 3554 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2682 جنيه للبيع، و2665 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 25040 جنيهًا للبيع، و24880 جنيهًا للشراء