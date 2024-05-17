قائد مشروع «المعرفة بين إيديك»: نستهدف التوعية بأهمية بنك المعرفة المصري

كشفت الزهراء سلامة، قائد مشروع المعرفة بين إيديك، تفاصيل حملة التوعية بأهمية بنك المعرفة المصري، مشيرة إلى أنّ المشروع تبناه مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة المنوفية قسم اتصال تسويقي شعبة علاقات عامة، وبدايته والحملة كانت في البداية مشروع تخرج لهم.

وتابعت «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ مشروع التخرج عبارة عن حملة للتعريف بأهمية بنك المعرفة المصري، وحاولنا توعية الجمهور بكيفية الاستفادة من بنك المعرفة مع اختلاف الأعمار لأنه يقدم مصادر تعليمية وبحثية من أكبر دور النشر العالمية، كونه أكبر مكتبة رقمية عالمياً.

وأكدت أنَّ الحملة التي أطلقوها، وتُسمى EKB، وهو اختصار لاسم البنك باللغة الإنجليزية، ونحرص على توعية الجمهور بكيفية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة وكونه لا يقتصر على الباحثين والدارسين فقط، بل لفئات مختلفة في المجتمع، وعلى موقع البنك 4 بوابات تستهدف فئات المجتمع المختلفة.