تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟

تقنية جديدة غريبة من نوعها، ابتكرها مجموعة من العلماء الصينيين، تستهدف تجميد أنسجة العقل البشري بغرض دراسة الحالات العصبية المختلفة، وكذلك مساعدة البشر على العيش فترة أطول من الحياة الطبيعية.. ما أثار حالة من التعجب، وسط تساؤلات عن ماهية تلك التقنية وكيفية عملها على أرض الواقع.

تناول تقرير نُشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نجاح فريق من العلماء في جامعة فودان في شنجهاي بالصين في تجميد أنسجة مخ الإنسان، ثم إذابتها دون الإضرار بها، ما يساعد على وقف شيخوخة الدماغ والحفاظ عليها إلى الأبد، بالاعتماد على عدة مكونات أطلقوا عليها اسم MEDY، وهي اختصار لـ4 عناصر: ميثيل السيليلوز وإيثيلين غلايكول وثنائي ميثيل السلفوكسيد وY27632.

اعتمد البروفيسور الصيني تشيتشنج شاو، عالم الأعصاب الذي تدرب في جامعة هارفارد، في تجربته على استخدام الخلايا الجنينية الجذعية للبشر لمدة 3 أسابيع لتنمية عينات من الدماغ ثم وضع هذه العينات في مواد كيميائية مختلفة، مثل السكر ومضادات التجمد، ساعدت على إبقاء الخلايا العصبية سليمة وقادرة على إرسال إشارات المخ كالمعتاد.

