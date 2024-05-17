«الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك

نصحت دار الإفتاء، بقراءة بعض السور من القرأن الكريم يوم الجمعة، وتكرارها سبع مرات، فيما يعرف بـ« ‎مسبعات الجمعة»، بالإضافة إلى اتباع سبع سنن مستحبة خلال قبل وأثناء التوجه إلى الصلاة وعلى مدار اليوم.

مسبعات يوم الجمعة

ذكرت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ‎يستحب بعد صلاة الجمعة مباشرة قراءة سورة الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين (سبع مرات) أخرج البيهقي في «الشعب» (2577) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

سنن يوم الجمعة

أشارت الإفتاء، أيضا، إلى بعض السنن المستحبة في يوم الجمعة، وهي:

1- الاغتسال

2- التطيب

3- لبس الجميل

4- التسوك

5- التبكير إلى المسجد

6- قراءة سورة الكهف

7- الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي

وتابعت بأنه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وليلتها، لالتماس ما في يوم الجمعة من فضلٍ وميزة ليست في غيره، ورجاء أن يوافق ذلك ساعة الإجابة، ولكون يوم الجمعة سيد الأيام، فإن أفضل ما يصرف فيه هو خدمة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.