«القاهرة» تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال 2024.. إليك رابط

أعلنت محافظة القاهرة نتيجة رياض الأطفال 2024 المرحلة الأخيرة حيث يتم الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للطفل، وأوضحت أنّ هناك شروطًا وتعليمات في حالة القبول برياض الأطفال، ولا يتم القبول دونها منها، سداد المصروفات الدراسية بالبريد خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، ومنع دفع أي تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل، ولا يُمسح بالتعديل أو التحويل بعد القبول بالتنسيق في العام الدراسي نفسه، ولايُقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر في محافظة القاهرة فقط.

خدمات تعليمية إلكترونيا

وأوضحت المحافظة أنّه بالتنسيق مع مديرية التعليم توجد تعليمات في حال عدم القبول بالمرحلة الحالية منها، لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم، كما لا يوجد أي تعديل أو تحويل سواء ورقي أو إلكتروني.

وأكدت المحافظة أنّها تُوفّر مزيدًا من الخدمات التعليمية إلكترونيا للتيسير على الطلاب، وأولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية، وأنّ على من يستعلم عن نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة عليه الدخول على هذا الرابط.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن بوابة المحافظة تتيح مزيدًا من الخدمات منها نتيجة الفصول الدراسية، والشهادات، وبيان النجاح، والتحويلات المدرسية.