أسعار الدواجن الیوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024، انخفاضا في الأسواق والمحال، وفقا لآخر تحديث من قبل شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية في الجيزة.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-5- 2024، في بورصة الدواجن وفق الأسعار الرسمية المعلنة التي يتم بها التوريد للتجار.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفق سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، سجلت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك مبلغ الـ75 جنيها للكيلو في المحال والأسواق، بعدما سجلت بالأمس مبلغ الـ85 و90 جنيها للكيلو للمواطن، ما يعني انخفاض 10 جنيهات.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الجمعة

وبحسب بورصة الدواجن، استقر سعر الأمهات البيضاء عند 70 جنيها للكيلو، ويسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 96 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

واستقرت أسعار مصنعات الدواجن، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 170 و230 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 190 و210 جنيهات، والأوراك بين 75 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.