أحمد عز يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: لن أنسى نصيحته لي في بداياتي

هنأ أحمد عز، الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ84 الذي يحتفل به الأخير، اليوم، داخل منزله، حيث أعرب عن أمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وقال عز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ عادل إمام تاريخ مشرف وحضوره مؤثر دوما بأدواره وأعماله الفنية التي قدمها على مدار مسيرته، إضافة إلى أنّه مصدر فخر وإلهام لكل فنان، لأنّه صنع نجاحه بعرقه واجتهاده، بحسب قوله.

أحمد عز: نصيحة الزعيم في ذهني ولا أنساها

وبسؤاله عن النصيحة التي تلقاها من عادل إمام ولا ينساها، رد قائلاً: «الأستاذ عادل نصحني في بداياتي بأن السيناريو الجيد هو بداية النجاح لأي عمل فني، وهذه النصيحة ما زالت في ذهني إلى الآن».

أحمد عز يودع «ولاد رزق.. القاضية»

وفي سياق مختلف، انتهى أحمد عز، قبل أيام، من تصوير أحداث فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية»، المقرر طرحه في السينمات بموسم عيد الأضحى، ويشاركه البطولة كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.