كريم الحسيني يقلد الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده (فيديو)

حرص الفنان كريم الحسيني على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده بطريقته الخاصة، وشارك جمهوره بفيديو خاص له عبر صفحته الخاصة على م«إنستجرام».

كريم الحسيني يقلد عادل إمام

وظهر الفنان كريم الحسيني في الفيديو وهو يقلد الزعيم عادل إمام في حال ممارسته للرياضة، وعلق على الفيديو قائلا: «كل سنة وأنت موجود في حياتنا.. كل سنة وأنت زعيم بجد.. زعيم على حق.. كل سنة وأنت الزعيم عادل إمام.. ربنا يخليك لينا يا رب ويبارك لك في صحتك».

يذكر أن الفنان كريم الحسيني شارك الزعيم عادل إمام في فيلم شمس الزناتي، وهو في سن صغيرة، وشارك معهم عدد من الفنانين من بينهم محمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج سمير سيف.

ويحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الجمعة، الموافق 17 مايو بعيد ميلاده الـ84.