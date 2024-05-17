زوجته احتفلت به.. ماذا قال الزعيم عادل إمام عن عيد ميلاده؟

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم، بعيد ميلاده الـ84، ويأتي عيد ميلاد الزعيم هذا العام مختلفا عن السنوات السابقة، إذ يُعد أول عيد ميلاد بعد قرار اعتزال الفن، والتفرغ للحياة الأسرية كما صرح ابنه المُخرج رامي إمام من قبل. لكن هل كان الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده في السابق؟

الزعيم عادل إمام كشف في، لقاءٍ سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، عن أنّه أنه لا يحب هذا اليوم «مبحبش اليوم ده، لكن ولادي بيصرّوا يحتفلوا بيه».

وأضاف الزعيم: «لما اتجوزت لقيت مراتي بتقولي بكرة عيد ميلادك لازم نحتفل بيه، ودي كانت أول مرة ألاقي حد يعملي عيد ميلادي، وأول مرة أعرف أن عيد الميلاد بيعملوا له قعدة أو احتفال وأصرّت مراتي تعملي عيد ميلاد، وعزمت أصدقائي وصديقاتها، واستمرت وكان بيحضر شخصيات مهمة في الوسط الفني زي السيدة شادية، وتحية كاريوكا، وعدد من الأصدقاء كنت بحس إني شخص مهم والناس بتحبني».

وأكد الزعيم أنه لم يتربَّ على فكرة الاحتفال بعيد الميلاد، قائلًا: «قبل الجواز مكنتش بحتفل بعيد ميلادي ومكنتش أعرفه من الأساس، كنت بستخدمه بس وإحنا بنمضي استمارات أو حاجة كده».