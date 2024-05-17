مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على طريقتها الخاصة (فيديو)

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام عبى طريقتها الخاصة، من خلال فيديو شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

كلمات عادل إمام لـ مي عز الدين

وشاركت مي عز الدين مقطع فيديو من أحد اللقاءات التليفزيونية لها، والذي جمعها بالزعيم عادل إمام، وأشاد بها خلاله بشكل كبير، جعلها تخجل، إذ قال خلال اللقاء: «أنا طول ما قاعد في البيت بيبقى التليفزيون مفتوح قدامي، وشدني الحقيقة أداء مي في لقاء على الهوا وعملت دور فجأة لقتني بسيب كل حاجة وبقيت أركز».

وتابع عادل إمام: «بقيت الحلقات اللي مش موجودة فيها مستنيها عايزها تطلع عاملة تيم جميل جدًا وطريقة الأداء الحركة مع الشكل والمباراة مع اللي قدمها معاها ممثل تقيل مش هين حسن حسني، فعملت دور أمتعتنا كتير جدا، وأنا ببلغها وبقولها أمتعتينا وأسعدتينا بالدور بتاعك ودا مجاش غير من خلال دراسة».

وحرصت مي عز الدين على كتابة كلمات خاصة لـ عادل إمام في عيد ميلاده، وقالت: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم كرمتني وشجعتني في بداية مشواري وهديتني بأعز زميل وأجدع صاحب، وأمتعتني بفنك أنا والعالم العربي كله، ألف شكر على كل حاجة، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك».