الدخول مجانا لكل المواطنين.. كيف تصل إلى 5 متاحف في القاهرة بسهولة؟

ساعات قليلة وتفتح المتاحف أبوابها للزائرين مجانًا لمدة 24 ساعة، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، ذلك الحدث السنوي، الذي يطل علينا مجددا، ويهدف إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف بمختلف المتاحف حول العالم، ولنأكيد أهمية المتاحف كوسيلة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون والسلام بين الشعوب.

وأعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الموافق 18 مايو من كل عام، بفتح المتاحف التابعة له، وعددها 42 متحفا للزيارة بالمجان للمواطنين المصريين.

كيف تصل إلى 5 متاحف؟

نسعرض بعض المتاحف التي يمكن زيارتها في القاهرة ودخولها بشكل مجاني، وفق لقرار وزارة الآثار:

1- متحف الفن الإسلامي الدرب الأحمر، أقرب محطة مترو باب الشعرية أو محطتي مترو محمد نجيب والعتبة، حيث يقع أمام مبنى مديرية أمن القاهرة سابقا، في شارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق.

2- متحف المركبات الملكية في بولاق أبو العلا، بجوار محطة ماسبيرو.

3- متحف جاير اندرسون، أقرب محطة مترو السيدة زينب.

4- متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أقرب محطة مترو السيدة زينب.

5- المتحف القبطي داخل الكنيسة المعلقة مصر القديمة أمام محطة مترو مارجرجس.