كبير الأثريين: «المصري الكبير» طفرة في تاريخ المتاحف المصرية

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير أهم مشروع تقوم به مصر في مجال السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحتوي على عدد كبير من الآثار المهمة والنادرة، مما سيعمل على الترويج للسياحة المصرية.

عرض مقتنيات الملك توت كاملة

وأكد الدكتور مجدي شاكر لـ«الوطن»، أن المتحف المصري الكبير سيحتوي على قناع وتابوت وكرسي عرش الملك توت عنخ آمون، ولأول مره سيتم عرض مقتنياته كاملة في غرفة أكبر من المتحف المصري بالتحرير.

الترويج للحضارة المصرية القديمة

وأردف «شاكر»، أن المتحف المصري الكبير يعد هدية قدمتها مصر للعالم، حيث ستعرض الأثار المصرية بالمكانة التي تليق بها، مثمنًا جهود الرئيس السيسي للنهوض والاهتمام بملف السياحة والآثار، وهو ما له مردود إيجابي على قطاع السياحة، والترويج للحضارة المصرية القديمة.