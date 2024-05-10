فتح المتاحف القومية والفنية مجانا في القاهرة والمحافظات.. اعرف السبب

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فتح 19 متحفا من المتاحف القومية والفنية في القاهرة والمحافظات، للجمهور مجانا لمدة 3 أيام في 17، 18، 19 مايو الجاري، احتفاء باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام، على أن تكون مواعيد الزيارة من 10 ص إلى 4 عصرا.

زيارة المتاحف مجانا

وتشمل قائمة هذه المتاحف؛ متحف دنشواي بالمنوفية، متحف أحمد شوقي بالجيزة، متحف طه حسين بالهرم، متحف المنصورة القومي، متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بقنا، متحف مصطفى كامل بالقاهرة، متحف جمال عبد الناصر بمنشية البكري بالقاهرة، متحف محمود خليل وحرمه، متحف محمود مختار بالقاهرة.

متحف الفن المصري الحديث، متحف محمد ناجي، متحف عفت ناجي وسعد الخادم، ومتحف راتب صديق بالمنيب، متحف حسن حشمت بعين شمس، متحف العجائن المصرية «زكريا الخنائي وعايدة عبد الكريم». بالهرم.

مركز محمود سعيد للمتاحف، «متحف محمود سعيد، متحف سيف وانلي وأدهم وانلي، متحف الفن الحديث» بالإسكندرية، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مكتبة البلدية بالإسكندرية، متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد.

اليوم العالمي للمتاحف

واعتبر 18 مايو اليوم العالمي للمتاحف منذ عام 1977، للتأكي دعلى أهمية المتاحف ودورها التوعوي والثقافي والجمالي، ومن أجل إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تنمية تخدم المجتمع