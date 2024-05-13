انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم القائم قبل عيد الأضحى.. «نزلت 50 جنيه»

سجلت أسعار اللحوم القائم انخفاضًا كبيرا في أسواق الماشية بجميع المحافظات، تأثرًا بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى خفض الأسعار، بالإضافة إلى حالة الركود في عمليات شراء الأضاحي.

وتراوح سعر الكيلو القائم في الأسواق خلال عمليات البيع والشراء هذا الأسبوع بين 120 و130 جنيهًا، مقابل 180 جنيهًا خلال الفترة الماضية، لتبلغ قيمة الانخفاض نحو 50 جنيهًا تقريبا، وفقا لتصريحات مدحت حلمي عضو الشعبة العامة للقصابين، وأحد الجزارين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن».

أسعار اللحوم القائم

تراجع أسعار اللحوم القائم

وبلغ سعراللحوم البقري كبير السن قائم اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر اللحم البقري صغير السن بين 130 و140 جنيهًا، كما بلغت أسعار اللحم البتلو وتعد من أغلى أنواع اللحوم نحو 230 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم «العجل» سجل نحو 170 جنيهًا، والضأن نحو 175 جنيهًا، متوقعا المزيد من الانخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى

سعر كيلو الخراف القائم 2024

- يصل سعر كيلو الخروف البرقي من 190 إلى 225 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي أو الفلاحي، من 160 إلى 220 جنيها.

أسعار البقر والجاموس

- حقق متوسط سعر الجاموس الصغير ما يقرب من 165 جنيها للكيلو القائم.

- بلغ متوسط سعر الجاموس الكبير نحو 155 جنيهًا للكيلو القائم.

- وأما عن متوسط سعر البقري الصغير فوصل إلى 165 جنيها للكيلو القائم.

- وصل سعر كيلو البقر الكبير القائم، نحو 135 جنيها.