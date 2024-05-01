«الصحة» تتعاون مع «الفاو» في ورش لتطوير البحث العلمي

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة بعنوان «تحديد الفجوات البحثية وأولويات البحث العلمي في مجال الصحة الواحدة» بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والفاو، والهيئة القومية للغذاء، وهيئة الدواء المصرية ومؤسسات الدولة المعنية بتطوير البحث العلمي في الشأن الصحي.

محاور ورشة العمل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في كلمته، إن الورشة تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 -2027 كخارطة طريق مشتركة بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الورشة تستعرض خطة مصر لتحقيق «نهج الصحة الواحدة»، وآليات العمل والتنفيذ، والمسؤوليات المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، ومؤشرات المتابعة والتقييم، إضافة إلى ما تم تحقيقه في هذا الملف.

وأضاف عبدالغفار، أن الورشة ناقشت عدة محاور تضمنت سلامة الغذاء والبيئة، ومقاومة الميكروبات للمضادات الميكروبية، والصحة البيئية، والأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، لافتا إلى تنظيم الجلسات التفاعلية بين المشاركين واختيار الأبحاث المطلوبة في استراتيجية الصحة الواحدة وتصنيف تلك الأبحاث وفقا لكل جهة.

جلسات تفاعلية بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز الصحة البيئية من خلال تنسيق الجهود من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والحفاظ على فعاليتها وضمان الوصول العادل والمستدام لها لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة.