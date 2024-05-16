«الهجرة» تنظم ندوة توعوية عن «مراكب النجاة» لممثلي مراكز الشباب

واصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جهودها لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تنظيم ندوة توعوية لممثلي مراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مخاطر الهجرة غير الشرعية على طاولة النقاش

تناولت الندوة مخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد يتعرض له الشباب من عواقب وخيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

وتم تسليط الضوء على جهود وزارة الهجرة في مكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

استعرض المتحدثون الدور الذي يلعبه المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب على فرص العمل المتاحة في الداخل والخارج.

وتم تأكيد أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة للشباب.

أوضح وائل فراج مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، أن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة تهدف إلى توفير فرص عمل آمنة للشباب في مصر وخارجها.

وأشار فراج إلى أن المبادرة تقدم خدماتها لـ 72 قرية داخل 14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، بما في ذلك المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.