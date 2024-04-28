دعوى قضائية وتعويض مالي ضد فنانة أمريكية بسبب حادث تصادم

تواجه الفنانة الأمريكية شارون ستون أزمة جديدة بعد ما رفع إحدى السيدات دعوى قضائية ضدها، تطالبها فيها بتعويض مادي بعد اتهامها بالقيادة بسرعات عالية والقيام بمناورات غير آمنة بالسيارة مما أدى إلى اصطدامها بسيارة تلك السيدة، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

قدمت المرأة، أماندا جوديبسكي، شكوى ضد شارون ستون في المحكمة العليا في لوس أنجلوس، بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات والإصابة الشخصية، وتدعي أن الأضرار تجاوزت 35 ألف دولار، وتسعى للحصول على تعويضات بهذا المبلغ، وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن الحادث وقع في 30 يونيو 2023، جنوبًا على الطريق السريع رقم 101 في الولايات المتحدة في شارع كولد ووتر كانيون في لوس أنجلوس.

إصابات شخصية وأضرار في الممتلكات.. تهم ضد شارون ستون

تدعي جوديبسكي أن سيارة ستون صدمت سيارتها، مما تسبب لها في إصابتها «بإصابات شخصية وأضرار في الممتلكات»، وجاء في الدعوى أن «المدعى عليها شارون فون ستون تسببت في الاصطدام من خلال القيادة بسرعة كبيرة جدًا بالنسبة لظروف المرور والقيام بحركة انعطاف غير آمن إلى مسار سفر المدعي والاصطدام بمركبتها».

تزعم الوثائق أن تصرفات ستون انتهكت ما لا يقل عن ثلاثة قوانين للمركبات في كاليفورنيا، بما في ذلك القيادة بسرعة كبيرة جدًا بالنسبة لظروف المرور، وحركة الانعطاف غير الآمنة، وتغيير المسار غير الآمن.

قالت جوديبسكي إنها عانت من «خسارة في الأجر» و«أضرار في الممتلكات» و«أضرار عامة» و«فقدان القدرة على الكسب»، بالإضافة إلى ذلك، قالت إنها اضطرت إلى سداد نفقات المستشفى والنفقات الطبية نتيجة الحادث وعانت من «ضائقة عاطفية» و«أضرار اقتصادية».