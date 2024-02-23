مصرع سائق صدمته سيارة أثناء مشاهدة حادث تصادم في الشيخ زايد

لقي سائق مصرعه أثناء مشاهدته لحادث سيارة على الطريق الإقليمي وإصابة قائدها فأوقف سيارته على جانب الطريق في الشيخ زايد وأثناء عبوره نهر الطريق ليطمئن على قائد السيارة الذي شاهده اصطدمت به سيارة نقل مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع سائق وإصابة آخر

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى ومصاب في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بدائرة القسم.

حادث السيارة الملاكي

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «ص.ع» 30 سنة مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بعد أن اصطدمت به سيارة وفرت هاربة وأثناء ذلك شاهد سائق سيارة نقل قيادة «أ.ش 44 سنة» حادث السيارة الملاكي وإصابة قائدها فقام بالتوقف على جانب الطريق للاطمئنان على قائد السيارة وأثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة نقل تسير بسرعة جنونية اصطدمت به مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.