طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والأهالي يهربون إلى الشواطئ

شهد طقس الإسكندرية اليوم أجواء حارة للغاية، حيث سجلت المدينة الساحلية 33 درجة مئوية صباحا، ما جعل مواطني وزائري المحافظة يهربون إلى الشواطئ مع الساعات الأولى من اليوم، هربا من ارتفاع درجات الحرارة كونها أعلى درجة تسجلها الإسكندرية لهذا الصيف حتى الوقت الراهن.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن اليوم شهد إقبالا كبيرا على شواطئ الإسكندرية، حيث امتلئت الشواطئ منذ الساعات الأولى لليوم.

طقس الإسكندرية.. حرارة وهدوء أمواج

وأضافت مصايف الإسكندرية، أن درجة الحرارة اليوم 33 درجة مئوية، ما دفع المواطنين للنزول إلى المياه، تزامنا مع استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج.

وطالبت الإدارة الجميع بمتابعتهم على موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg والذي يعلن من خلاله نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، ما يساعد في اتخاذ القرار والذهاب إلى الشواطئ التي تسمح نسب إشغالها باستقبال الرواد.

نصائح للتعامل مع طقس الإسكندرية اليوم

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة كالتالي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.