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طقس الإسكندرية الآن.. الصغرى 16 وإنذار بسقوط أمطار (فيديو)

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:57 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
سحب كثيفة على الإسكندرية

سحب كثيفة على الإسكندرية

تغطي محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء سحب كثيفة، تنذر بتساقط أمطار على المحافظة الساحلية، ويصحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 16 درجة مئوية، مع ارتفاع في حركة أمواج البحر.

أجواء شتوية على محافظة الإسكندرية

وبث مراسل «الوطن» من محافظة الإسكندرية فيديو مباشر، بين خلاله حالة الطقس السائدة في المحافظة، مشيرا إلى أنّ السماء تغطيها السحب الكثيفة، ودرجات الحرارة تنخفض إلى أدنى مستوياتها، ويصاحب ذلك ارتفاع في حركة أمواج البحر.

أمطار على جنوب سيناء

وفي بيان صدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، قالت فيه إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على تلك المناطق.

وشهدت منطقة سانت كاترين، أمس، تساقط أمطار مُتفاوتة الشدة وصلت إلى رعدية، سبقها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية المُمطرة؛ ليكون بذلك هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تشهد فيه مناطق من محافظة جنوب سيناء سقوط أمطار، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

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بقلم عبدالعزيز سلامة