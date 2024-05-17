جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام واحد من زواجها: «استحملت اللي مفيش جبل يشيله»

أعلنت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «انستجرام».

جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها

وقالت الفنانة جوري بكر «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمدلله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».

يذكر أن الفنانة جوري بكر قد احتفلت بزواجها منذ عام تقريبا، وأعلنت خبر الانفصال عبر صفحتها الخاصة في موقع انستجرام.