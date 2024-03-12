جوري بكر تكشف عن وجه طفلها بعد 6 أشهر.. «كل لحظة معك كنز»

كشفت الفنانة جوري بكر ملامح طفلها تميم صاحب الـ6 أشهر وذلك أثناء احتفالها به، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت جوري بكر، مقطعا مصورا يجمعها بطفلها وتورتة الاحتفال، « 6 أشهر سعيدة يا بطلنا الصغير لقد ملأت أيامنا بالضحك، وكل لحظة معك كنز، إليك أشهر عديدة من المغامرات الرائعة».

جوري بكر ترزق بطفلها تميم

وكانت الفنانة جوري بكر، رُزقت بطفلها الأول تميم منذ عدة أشهر، إذ حرصت على توثيق العديد من اللحظات معه وهي تحمله دون أن تظهر ملامحه، وكان آخرها صورة جمعتهما، علقت عليها: «روحى اللهم انك أكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لا تنام».

آخر أعمال جوري بكر

الجدير بالذكر أن جوري بكر، تشارك خلال الموسم الدرامي، بمسلسل «مسار إجباري» أمام عصام عمر، وأحمد داش، الذي يعرض على شاشات المتحدة، ومنصة «watch it» الإلكترونية.