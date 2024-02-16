علامات تدل على فساد الأدوية.. تناقشها جوري بكر في مسلسل «مسار إجباري»

عرضت العديد من المسلسلات الرمضانية، البرومو الخاص بها، من ضمنها مسلسل «مسار إجباري» الذي يُعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة.

يشارك في المسلسل الفنان الشاب عصام عمر والفنان أحمد داش في تجربة غامضة مملوءة بالإثارة والتشويق.

وتشارك أيضًا الفنانة جوري بكر التي تجسد دور «سناء» صاحبة شركة أدوية فاسدة، وذلك ضمن أحداث المسلسل. ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير العلامات التي تشير إلى أن الأدوية فاسدة.

علامات الأدوية الفاسدة

هناك العديد من العلامات التي تمكنك من معرفة الأدوية الفاسدة ومن ضمنها أن تكون بيانات تاريخ الإنتاج والصلاحية مطبوعة، بينما الأدوية الأصلية تكون بيانات تاريخ الإنتاج والصلاحية محفورة، كما أن من ضمن العلامات رائحة الدواء، فإذا شمّ الشخص رائحة فاسدة في الدواء يجب عليه أن يشك في مصدر الدواء، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

وجاءت من ضمن العلامات التي تدل على أن الدواء فاسدًا، وجود شوائب في نهاية زجاجة الدواء، وأيضًا نمو البكتيريا أو الفطريات أو العفن وسوء التغليف، لذلك يجب شراء الأدوية من صيدلية مرخصة، والابتعاد عن المواقع المجهولة، بالإضافة إلى التأكد من تطابق رقم التشغيل وتاريخ الصلاحية على العبوة الخارجية والداخلية، وأيضًا التأكد من عدم تغير الرائحة واللون.

تناول الأدوية منتهية الصلاحية

وكشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية أو متبقية يشكل خطرًا على الكبار والأطفال الصغار، مشيرًا إلى أنه قد لا يعالج الدواء منتهي الصلاحية بشكل كافٍ المرض المعنى، بسبب انخفاض الفعالية، مما يعنى خسارة الوقت والجهد والمال والإصابة بالمزيد من الأمراض، وفقدان الإنتاجية في العمل أو المدرسة.

وتابع «بدران»: من الممكن أن تصبح الأدوية منتهية الصلاحية أقل فاعلية بسبب انخفاض قوتها بسبب التغيير في تركيبتها الكيميائية بمرور الوقت، إذ أن بعض الأدوية معرضة لخطر التلوث وقد تفشل المضادات الحيوية منتهية الصلاحية في علاج الالتهابات البكتيرية، مما يؤدي إلى مرض خطير ومقاومة المضادات الحيوية، كما أن هناك أضرار محتملة عند تناول الأدوية منتهية الصلاحية منها الضرر لجهاز أو أكثر في الجسم مثل الكبد والكلى والمناعة.