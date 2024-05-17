«إكسترا نيوز»: المواقف المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي بغزة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رفض مصري لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية».

وقال التقرير: «خلال عقود من الزمان، حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين».

وتابع: «مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع القضايا كافة الخاصة بالملف الفلسطيني، إذ نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني».

واختتم: «المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، فقد رفضت أي عملية عسكرية في قطاع غزة عمليات التدمير والقتل الممنهج ومساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى».