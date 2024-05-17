سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. تحديث جديد في محال الصاغة الآن

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-5-2024 خلال التعاملات الحالية، تحديثا جديدا للعيار الأكثر شيوعاً وانتشاراً في مختلف محال الصاغة، ويتابع تغيرات أسعاره قطاع كبير من المواطنين لحظياً على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية منذ قليل.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة خلال 3583 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3135 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2687 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2090 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25080 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.