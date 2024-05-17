ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في سوهاج.. دورات وشهادات «مزورة»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج، بإدارة كيان تعليمي وهمي «بدون ترخيص»، في أخميم بسوهاج، واتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية «مزورة» بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبحوزتها (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»– عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6 دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز «لاب توب» بمشتملاته وبفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.