ضبط متهم بإدارة صفحة على «فيسبوك» لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه

كشفت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام عاطل «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة في القاهرة، بالنصب على المواطنين من خلال إنشاء أكاديمية وهمية «غير مرخصة» في حي النزهة، والترويج والإعلان عنها عن طريق إنشاء صفحة باسم الأكاديمية على «فيسبوك» لمنح الدارسين شهادات ماجستير ودكتوراه من الخارج وتزوير المحررات وقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة في مجال المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن ومؤهلات دراسية «على خلاف الحقيقة» مقابل تحصله على مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته (7 أكلاشيهات تقرأ بصمتها «عيادات مختلفة وشركة باسمه»- 6 أجهزة كمبيوتر- 50 أصل شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- 9 أصول مصدرات بأسماء مختلفة).. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.